واتساب يطرح ميزة جديدة تسمح بالدخول للحساب الواحد من 4 أجهزة مختلفة

أعلن مارك زوكربيج، الرئيس التنفيذي لشركة “ميتا”، طرح ميزة جديدة على تطبيق الدردشة واتساب -المملوك للشركة- ستسمح للمستخدم بتسجيل الدخول إلى الحساب من هاتف ثانوي، وصولًا إلى 4 أجهزة ذكية في نفس الوقت، تمامًا مثلما يمكن استخدام نفس الحساب على كمبيوتر شخصى أو جهاز لوحي مع الهاتف، على أن يتم طرح الميزة الجديدة للمستخدمين في جميع أنحاء العالم خلال الأسابيع المقبلة.

ويطالب مستخدمو واتساب بالقدرة على استخدام نفس الحساب من أجهزة متعددة منذ عدة سنوات.. وبينما كان من الممكن استخدام تطبيق المراسلة الشهير من خلال مستعرض ويب أو تطبيقات للكمبيوتر الشخصي، فهذه هي المرة الأولى التي سيتمكن فيها المستخدم من ربط عدة هواتف ذكية بحساب واتساب واحد.

وذكرت شركة واتساب، في منشور رسمي على مدونتها اليوم الثلاثاء، أن المستخدمين سيتمكنون من متابعة الرسائل بسلاسة والوصول إلى جميع صورهم والوسائط الأخرى من أجهزة متعددة دون المساس بالأمان أو الخصوصية.

وأضافت الشركة في المنشور أن الميزة الجديدة ستُمكّن من ربط ما يصل إلى أربعة هواتف ذكية إضافية بحساب المستخدم على واتساب، ويمكن استخدام الهاتف الأساسي فقط لتفويض الأجهزة الأخرى.

وتشبه هذه العملية تمامًا ترخيص واتساب ويب (WhatsApp Web)؛ وسيتعين أيضًا على المستخدمين مسح رمز الاستجابة السريعة ضوئيًا، على الرغم من أن الشركة تقول أيضًا إنها تعمل على اعتماد نظام مصادقة يعتمد على كلمة مرور لمرة واحدة (OTP) كبديل.

وأوضحت الشركة أن أحد المواقف المحتملة التي قد تكون هذه الميزة مفيدة فيها هي عندما توشك بطارية هاتف المستخدم على النفاد، فحينها يمكن تسجيل الدخول إلى الحساب من جهاز صديق، وتحديدًا في المواقف التي يكون فيه البقاء على اتصال أو استرداد المعلومات من سلسلة رسائل أمرًا مهمًا.