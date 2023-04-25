أوسوريو يعلن قائمة الزمالك استعدادًا لمواجهة سيراميكا كليوباترا

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، عن القائمة التي ستخوض مباراة سيراميكا كليوباترا المقرر لها غدا الأربعاء باستاد القاهرة، والمؤجلة من الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

وتضم القائمة كلا من:

حراسة المرمى: محمد عواد – محمد صبحي.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي – عمر جابر – محمود حمدي “الونش” – حسام عبد المجيد – محمد عبد الغني – محمد طارق – حاتم محمد “سكر”.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – محمد أشرف “روقا” – سيف جعفر – سيد عبد الله “نيمار” – أحمد سيد “زيزو” – محمود عبد الرازق “شيكابالا” – إبراهيما نداي.

خط الهجوم: ناصر منسي – سيف الدين الجزيري – يوسف أسامة نبيه – سامسون أكينولا.