مانشستر سيتى vs أرسنال.. فى معركة اقتناص البريميرليج.. الأرقام تؤكد تفوق «جوارديولا» الكاسح على «أرتيتا».. وحلم «الجانرز» يتبخر بـ3 تعادلات متتالية



تتجه أنظار عشاق كرة القدم حول العالم، مساء اليوم الأربعاء، إلى ملعب الاتحاد حيث يستضيف فريق مانشستر سيتي نظيره أرسنال، في إطار منافسات الجولة الـ٣٣ من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتكتسب المباراة أهميتها في أنها ستحدد، بشكل كبير، الفريق الذي سيتوج ببطولة البريميرليج للموسم الحالي، ويسعى الجانرز للفوز بالمباراة لتوسيع الفارق مع الفريق السماوي إلى ٨ نقاط والاقتراب من منصة التتويج حيث يحتل صدارة الدوري الإنجليزي برصيد ٧٥ نقطة فيما يأتي السيتي في المركز الثاني برصيد ٧٠ نقطة علما بأن له مباراتان مؤجلتان.

ويخطط مانشستر سيتي إلى اقتناص الثلاث نقاط والاستفادة من تعثر غريمه حيث تعادل في أخر ٣ جولات ليخسر ٦ نقاط كانت ستقربه بشده من اللقب.

موقعة ملعب الاتحاد، هي معركة بين بيب جوارديولا وتلميذه في عالم التدريب ميكيل أرتيتا الذي كان مساعدا له في مانشستر سيتي قبل تولي مهمة تدريب المدفعجية.

وتكشف الأرقام تفوق الأستاذ الكاسح على التلميذ حيث واجه جوارديولا نظيره أرتيتا في ٨ لقاءات، وحقق خلالها ٧ انتصارا مقابل هزيمة وحيدة، وكان انتصار أرتيتا الوحيد في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي موسم ٢٠٢٠.

ويعرف جوارديولا جيدا كيف يقتنص لقب الدوري الإنجليزي في مراحله الأخيرة حيث انتزعه من ليفربول مرتين في الرمق الأخير بفارق نقطة واحدة، كما أنه لم يخسر في آخر ٩ جولات حيث حقق ٨ انتصارات وتعادل وحيد.

