الوكالة الدولية للتنمية: ميليشيا الدعم السريع تمارس أعمالا منافية للتقاليد العسكرية

قال الصادق محمد، مدير الوكالة الدولية للتنمية، إن الأوضاع الإنسانية في السودان شديدة الصعوبة جراء الاشتباكات العنيفة الدائرة بين قوات الجيش السوداني وميليشيا الدعم السريع المتمردة.

وأضاف "محمد"، خلال مداخلة هاتفية لـ"القاهرة الإخبارية"، أن الميليشيا المتمردة تمارس أعمالًا منافية للتقاليد العسكرية، مشيرًا إلى أن الوكالة ترصد الحالة الأمنية بالسودان وتحركات العاملين في المجال الإنساني.

وأوضح أن الوكالة تتواصل مع المنظمات الإغاثية لإمداد المتضررين في السودان بالأدوية والمستلزمات، مؤكدًا أن الوكالة لديها فريق عمل على الأرض في السودان مختص بانتشال الجثث ودفنها.

وأكد أن أهم أولويات الوكالة هي إيصال الأدوية والمستلزمات الطبية إلى مختلف المستشفيات السودانية لإغاثة المرضى والمصابين.

وأشار مدير الوكالة الدولية للتنمية إلى أن ميليشيا الدعم السريع تستخدم سيارات دفع رباعي وتسطو على المتاجر والمنازل، مضيفا أن الوكالة لديها غرفة عمليات تنسق مع الهلال الأحمر السوداني لبحث مسارات آمنة لإيصال المساعدات.