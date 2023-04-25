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الأربعاء 26 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الخارجية الروسية: مستعدون لبحث الاستقرار الإستراتيجي مع واشنطن شريطة مراعاة مصالحنا

سيرجي ريابكوف
سيرجي ريابكوف
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قال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي ريابكوف، إن بلاده مستعدة للحوار مع الولايات المتحدة الأمريكية حول الاستقرار الاستراتيجي، شريطة أن يجري هذا الحوار على أساس متكافئ، وبما يراعي مصالح روسيا بلا نقصان.

وأضاف ريابكوف - لقناة “روسيا-1"، "ليست هناك رغبة من الجانب الأمريكي للتفاوض، ولا توجد رغبة في استئناف الحوار حول الاستقرار الإستراتيجي، حول القضايا الإقليمية كما فعلوا. وعندما ينضجون، وعندما يكون لديهم مصلحة، سنقوم بذلك".

وأشار ريابكوف إلى أن الولايات المتحدة "تذكرت" قضية معاهدة “نيو ستارت” عندما علقت روسيا مشاركتها في هذا الاتفاق.

وقال: “أيها السادة، لقد فات الأوان، كان يجب أن نفكر في وقت سابق. لسنا مهتمين بهذا الحوار أكثر مما هم عليه.. يمكننا الدخول في حوار، ولكن بشكل صارم على أساس التكافؤ، بشكل صارم على أساس من محاسبة مضمونة بنسبة 100٪ وتعزيز مصالحنا. لا شيء غير ذلك".

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