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الأربعاء 26 أبريل 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بنوك

تعرف على مواعيد عمل البنوك بعد انتهاء إجازة عيد الفطر

مواعيد عمل البنوك
مواعيد عمل البنوك بعد انتهاء اجازة العيد
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تستأنف البنوك العاملة في مصر غدًا الأربعاء عملها عقب إجازتى عيد الفطر المبارك وعيد تحرير سيناء.

تبدأ مواعيد العمل يوميا من الساعة 8.30 صباحا حتى الساعة 3 عصرا، فيما تبدأ ساعات عمل الموظفين من الساعة 8 صباحا إلى 4 عصرا باستثناء يومي الجمعة والسبت العطلة الأسبوعية للجهاز المصرفي.  

يأتي ذلك عقب انتهاء شهر رمضان وإخطار البنك المركزي جميع البنوك بعودة العمل تلقائيا إلى المواعيد الرسمية التي كانت قبل الشهر الكريم. 

كان البنك المركزي قد أعلن في وقت سابق بدء إجازة عيد الفطر المبارك 2023 وعيد تحرير سيناء، لجميع البنوك العاملة بمصر من يوم الخميس الماضي 20 أبريل 2023، حتى يوم الثلاثاء 25 أبريل 2023، على أن يكون موعد بدء العمل للبنوك يوم الأربعاء الموافق 26 أبريل 2023.

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