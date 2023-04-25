مراكز شباب بيلا بكفر الشيخ تحتفل بذكرى تحرير سيناء

تزينت، مراكز شباب بيلا ،بمحافظة كفر الشيخ، بأعلام مصر، يحملها الأطفال فرحًا بذكرى تحرير سيناء الحبيبة ال 41 ويأتي إحتفال مراكز الشباب بالذكرى الغالية، تخليداً لإرادة وعزيمة الشعب المصرى فى مقاومة الإحتلال و تضحيات شهداء القوات المسلحة الباسلة التى خاضت أشرف المعارك لإستعادة هيبة الوطن وكرامته

تأتى إحتفالات تحرير سيناء، بمراكز الشباب برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ .

من جانبه وجه الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، التهنئة إلى الشعب المصرى فى أغلى ذكرى على قلوب المصريين، مؤكداً أن إحتفال مراكز الشباب بذكرى تحرير سيناء إنما يتم فى إطار حرص مؤسسة الشباب والرياضة على تعميق روح الإنتماء للوطن و استنهاض همم الشباب من أجل معركة البناء والتنمية وقيادة مستقبل يكتب بأيدى النشء والشباب الواعى المدرك لمسؤليته نحو وطنه الغالى و تحمل مسؤوليته المجتمعيه .

تجدر الإشارة إلى إقامة إحتفالات مراكز شباب كفر الشيخ بذكرى تحرير سيناء، عقب إحتفاء مراكز الشباب بمبادرة «العيد أحلى بمراكز الشباب» التى شهدت توافد 131 ألف مواطن من كل الأعمار على مدار أيام عيد الفطر المبارك، للإستمتاع بالالعاب الترفيهية والرياضية وغيرها من الخدمات التى قدمتها مراكز شباب كفر الشيخ، بالمجان لروادها وفق توجيهات وزير الشباب والرياضة، إحتفالات عيد تحرير سيناء بمراكز شباب بيلا بإشراف مصطفى غريب وكيل المديرية للشباب و متابعة تنفيذ محمد السماحى مدير إدارة شباب بيلا .

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