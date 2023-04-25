بالأسماء.. إصابة 22 شخصًا في انقلاب ميكروباص بالصحرواي الشرقي بالمنيا

أصيب 22 شخصًا إثر انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي أمام مركز بني مزار بشمال محافظة المنيا، بسبب انفجار الإطار.

تلقى اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بانقلاب السيارة رقم 6851 ن د ا، بالطريق الصحراوي الشرقي "الجيش" شمال قرية الشيخ فضل بمركز بني مزار، بسبب انفجار الإطار الأمامي الأيمن.

أسفر الحادث عن اصابة 22 شخص هم: صابر سلامة نعمان 28 عاما، جويدة أبو الحسن 47 عاما، رشا حسن 35 عاما، كارما محمد كامل 11 شهر، محمد جويد 10 سنوات، سميحة أبو الحسن 40 عاما، يوسف محمد 14 عاما، زياد محمد 10 سنوات، إبراهيم عفيفي 38 عاما، طه صلاح 35 عاما، إسراء محمود 17 عاما، جميعهم يقيمون في مركز ملوي.

كما أصيب في الحادث كل من: سناء أبو الحسن 29 عاما، أنس إسلام 3 سنوات، روفان إسلام 4 شهور، كامل محمود 36 عاما، سعد محمد 37 عاما، أسماء مصطفي 27 عاما، سلوى سعد 14 عاما، حلا سعد 8 سنوات، شعبان أحمد 70 عاما، مديحة صدقي 64 عاما، يوسف محمود 70 عاما، جميعهم يقيمون في محافظة القاهرة.

تم نقل المصابين إلي مستشفي بني سويف الجامعي لقربها من موقع الحادث لتلقي العلاج والرعاية الطبية حيث تراوحت الإصابات بين كسور وسحجات وكدمات واشتباه ارتجاج، وتم التحفظ على السيارة تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.