عمر ورودينة طالبان مصريان يحصلان على بطولة عالمية فى الروبوت برومانيا

أصبح العيد عيدين بحصول عمر ورودينة طالبان مصريان تابعان لفريق أكاديمية مواهب فرع المعادي على المركز الأول في بطولة الروبوت التي تنظمها جامعة أوراديا في رومانيا.

وضم الفريق المصري عمر مسعد، الطالب بالصف الخامس الابتدائي، ورودينة فيصل الشناوي، في الصف السادس الابتدائي.

واستطاع عمر ورودينة التفوق على 300 فرقة على مستوى العالم وسجلوا أعلى سكور بالمسابقة وحصلوا بها على المركز الاول.

وكان الطالبان قد سافرا قبيل العيد بصحبه المهندسين المسؤولين عن اكاديمية مواهب، للمشاركة في المسابقة المقامة بولاية "اوراديا" اثر دعوة وجهتها جامعة اوراديا اكاديمية مواهب لاختيار من يمثل مصر.

الأحلام تتحقق بالسعي

شاركت رودينة في مسابقة على مستوى الجمهورية منذ فترة، وحصلت على المركز الخامس، ولم تكن راضية عما حققته، وذكر والديها: "كنا نحفزها على الاستمرار وأنها قادرة على تحقيق الأفضل، والآن نحن في قمة السعادة لأنها فعلت ما طلبناه منها واجتهدت إلى أن وصلت إلى المسابقة العالمية وفازت بالمركز الأول.

كما ذكر أن عمر متميز في مجال العلوم والبرمجة وقد حصل من قبل على المركز الثاني في الفلك على مستوى الوطن العربي، بمسابقة اقامها من سنتين أحد علماؤنا المهاجرين والذي يعمل كمحاضر فيزياء، وحصل وقتها على جائزة مالية قيمة.