الليلة.. الزمالك يسعى لتصحيح المسار أمام سيراميكا فى الدورى

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك؛ فى الثامنة والنصف مساء اليوم الأربعاء؛ اختبارًا صعبًا أمام سيراميكا كليوباترا، باستاد القاهرة الدولي ضمن مؤجلات الجولة التاسعة عشر من بطولة الدوري الممتاز.

وتعادل نادي الزمالك في الجولة الماضية أمام نادي المقاولون العرب، في اللقاء الذي جمع الفريقين في مباريات الجولة السادسة والعشرين من مسابقة الدوري المصري الممتاز، بهدفين في شباك كل فريق، لذلك يسعى الفريق الأبيض لتصحيح المسار فى هذا اللقاء، حيث إنها ستكون المباراة الثانية التى سيقود فيها الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للفريق القيادة الفنية للقلعة البيضاء.

ويحتل الزمالك المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 40 نقطة بعدما خاض 24 مباراة، حقق الفوز في 11 مباراة، وتعادل فى 7 وخسر مثلها، بينما يحتل سيراميكا المركز الـ 11 برصيد 30 نقطة، جمعها من الفوز في 6 مباريات، وتعادل 12 مباراة وخسر 7 مباريات.

ومن المنتظر أن يجري «أوسوريو» عددًا من التغييرات في تشكيل الفريق أمام نادي سيراميكا كليوباترا في الدوري المصري، حيث يدرس المدرب الكولومبي، عودة محمد عبدالغني، إلى خط الدفاع إلى جانب محمود حمدي «الونش»، وذلك بعد أخطاء حسام عبدالمجيد، خلال الفترة الأخيرة.

المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو؛ جهز الثنائي إبراهيما نداي ويوسف أسامة نبيه، من أجل تعويض مصطفى شلبي الذي يغيب عن المباراة بسبب تراكم البطاقات، بالإضافة إلى أحمد مصطفى «زيزو» الذي غاب عن التدريبات الجماعية خلال الأيام الماضية بسبب إصابته، وبات موقفه صعبًا للغاية من المشاركة في مباراة سيراميكا كليوباترا.

ويدرس «أوسوريو» منح «زيزو» راحة إضافية بعد الإصابة التى لحقت به، وأنه لا داعي للاستعجال فى عودة اللاعب لأنه يحتاج الى فترة راحة بسبب معاناته من الإجهاد كونه يشارك أساسيًا دائمًا مع الفريق ويحتاج إلى راحة.

كما يفضل الجهاز الفني للفريق، منح «زيزو» راحة من المشاركة في لقاء سيراميكا كليوباترا، من أجل تجهيزه بالشكل الأفضل لمباراة السوبر المصري، أمام الغريم التقليدى النادي الأهلي.

وفرض «أوسوريو» فرمانات وقرارات جديدة فى الفريق من أجل إعادة الالتزام والانضباط داخل صفوف القلعة البيضاء، وشدد على لاعبي الفريق بأن التأخير على التدريبات مرفوضًا، وأنه ستوقع عقوبات على أى لاعب سيتأخر عن موعد المران قد تصل إلى 200 ألف جنيه.

كما شدد على لاعبي الفريق بعدم السهر والالتزام بالنوم المبكر والاستيقاظ المبكر، بالإضافة إلى الالتزام بالنظام الغذائي، لأن كل هذه الأمور تؤثر على الجانب البدني للفريق، وبالتالى تنعكس على أدائهم الفني فى الملعب.

وكان «أوسوريو»، قد اتخذ قرارًا بتعديل موعد التدريبات لتقام في التاسعة صباحًا، الأيام الماضية، استعدادًا لمباراة سيراميكا كليوباترا في الدوري.