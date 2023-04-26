كولر يتخلص من ثلاثي الأهلي في الميركاتو الصيفي

ينتظر مسئولو النادي الأهلي تقرير السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق عن اللاعبين الراحلين في الصيف المقبل من أجل تسويقهم في الميركاتو الصيفي مبكرا بعد خروجهم من حسابات الجهاز الفني في الفترة الأخيرة.

ويعتبر البرازيلي برونو سافيو أول الراحلين عن الاهلي بعد أن قدم كولر تقريرا لإدارة النادي برحيل اللاعب وأنه خارج حساباته نهائيا.

وبدأ سافيو في البحث عن عرض للرحيل في الوقت الذي رفض فيه فكرة الإعارة لأي فريق في الدوري المصري بعدما تم عرضه على بعض الأندية المحلية من جانب لجنة التعاقدات بالقلعة الحمراء.

كما أصبح شادي حسين مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أيضا ضمن قائمة الراحلين في الميركاتو الصيفي في ظل عدم قناعة مارسيل كولر بإمكانيات اللاعب واستبعاده الدائم من المباريات.

وبدأت لجنة التعاقدات مناقشة العروض التي تلقاها شادي حسين مؤخرا أبرزها من سيراميكا وسموحة وفاركو لاختيار الأفضل ماديا سواء بالبيع النهائي أو الإعارة.

كما حسم مارسيل كولر مصير أيمن أشرف ظهير أيسر الفريق وأبلغ ادارة النادي بالاستغناء عن خدماته وعدم تجديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي.