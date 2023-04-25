زين عوض تحيي ختام مهرجان مالمو للسينما العربية

فاجأت المطربة الأردنية زين عوض جمهورها ومتابعيها في الوطن العربي بتقديمها عملًا غنائيًا جديدًا باللهجة العراقية بعنوان "يمة يكتل" التي اقتربت مشاهداتها من حاجز النصف مليون مشاهدة بعد أقل من يوم واحد على طرحها في قناة الفنانة الرسمية بمنصة “يوتيوب”.

كما ستحيي نجمة الأردن حفلات مميزة في دولة الإمارات العربية خلال الأيام القادمة، قبل أن تحط رحالها في السويد، لحضور مهرجان مالمو السينمائي العالمي وإحياء حفل ختامه بعد ان استقرت إدارة المهرجان بأن تكون زين نجمة له هذا العام.

وعن غنائها باللهجة العراقية قالت زين إن الأمر شكل تحديًا خاصًا لها، وأصرت على إتقان اللهجة رغم صعوبتها وهو ما دفعها للتدرب عليها منذ فترة طويلة من خلال بعض الأصدقاء العراقيين.

وأضافت أن عشقها الكبير للعراق واللهجة التي يتحدث بها أهله شكلت لها دافعًا إضافيًا للبحث عن أغنية عراقية تلبي جميع الأذواق.

وزادت ان العالم العربي يشهد في الأوقات الحالية انتشارًا كبيرًا للأعمال الغنائية العراقية، وباتت هذه الأعمال تتصدر المشاهدات ونسب الاستماع وتلاقي نجاحًا كبيرًا في كل أرجاء الوطن العربي الأمر الذي حمسها بشكل كبير لأغنية "يمة يكتل" ودفعها لتقديمها من أعماق قلبها لتكون هدية العيد لجمهورها العريض.

وأضافت أنها أرادت تقديم أغنية ترضي الجمهور وترضيها هي ايضًا؛ لذا فإنها لم تكن بعجلةٍ من أمرها في اختيار الكلمات والألحان واردات أن تقدم شيئًا مختلفًا متأملةً ان تلاقي أغنيتها الأغنية النجاح الذي تستحقه.

وبينت أنها تعمدت إخفاء ما تحضر له خلال الفترة الماضية ولم تعلن عنه حفاظًا على عنصر المفاجأة الذي كان ماثلًا بكل تفاصيل الأغنية.

وحرصت زين على الاجتماع بكاتب الأغنية وملحنها رغم بعد المسافات بينهما، وتم اللقاء في دبي ليكون التسجيل بإشرافهما بشكل مباشر.

و"يمة يكتل" من كلمات تيسير حسن، وألحان علي سالم، وتوزيع موسيقي تراث النمير، وتم تصوير الأغنية على طريقة الفيديو كليب في العاصمة اللبنانية بيروت من إخراج كفاح بلاني.