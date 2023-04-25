الدوري الممتاز.. التعادل يحسم موقعة المصري والبنك الأهلي

انتهت موقعة المصري والبنك الأهلي بالتعادل السلبي فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء اليوم على استاد برج العرب في الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

لعب البنك الأهلي بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

خط الدفاع: سعيدو سيمبوري _ محمود الجزار _ أسامة إبراهيم _ يعقوبو.

خط الوسط: محمد فتحي _ محمود سيد _ محمد هلال _ كريم بامبو _ أحمد ياسر

خط الهجوم: محمود قاعود.

بينما لعب المصري بتشكيل مكون من: عصام ثروت – محمد جريندو – كريم العراقي – رحيم – ألياس جلاصي – حسين السيد – ايري أيميكا – عمرو موسي – مروان حمدي – أبو سليمة – عمرو سعداوي.

بهذه النتيجة رفع البنك الأهلي رصيده لـ 26 نقطة، حيث حقق الفوز فى 5 مباريات، وتلقى الهزيمة في 8 مباريات، وتعادل في 13 مباراة وسجل 26 هدفًا واستقبلت شباكه 34 هدفًا

ووصل المصري إلى رصيد 36 نقطة، حيث حقق الفوز في 8 مباريات، وتلقَّى الهزيمة في 6 مباريات، وتعادل 12 مباراة، وسجل 24 هدفًا، واستقبلت شباكه 26 هدفًا.