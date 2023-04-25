عبدالرحيم علي يستقبل وفدًا من نقابة الصحفيين يضم النقيب

الثلاثاء 25/أبريل/2023 - 08:40 م

استقبل عبد الرحيم علي رئيس مجلسى إدارة وتحرير «البوابة نيوز»، اليوم الثلاثاء، وفدًا من نقابة الصحفيين يضم النقيب خالد البلشي، والسكرتير العام جمال عبد الرحيم، ووكيل النقابة للتسويات محمد سعد عبد الحفيظ، ووكيل النقابة محمود كامل، بحضور رئيس التحرير داليا عبد الرحيم، ومدير عام التحرير محمود حامد.

تناول الاجتماع مناقشات حول أفضل السبل لتطوير أوضاع الصحفيين المالية والمهنية، كما تطرق إلى الأزمات التي تحيط بصناعة الصحافة بشكل عام، وما هو الدور الذي يجب أن تقوم به المؤسسات المعنية لتجاوز تلك الأزمات.

واتفق الحضور على ضرورة التواصل المستمر بين النقابة و«البوابة» وغيرها من المؤسسات الصحفية لحل أي أزمات طارئة بما يخدم المهنة وأبناءها، ويحافظ على استقرار الصحف.

فى نهاية اللقاء، أهدى عبد الرحيم على الأعمال الكاملة لمؤلفاته التى صدرت الشهر الماضى فى سبعة مجلدات، إلى نقيب الصحفيين لتكون تحت نظر الصحفيين والباحثين فى مكتبة النقابة

ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة من اللقاءات التي ستعقدها النقابة ولجنة التسويات بالنقابة مع إدارات المؤسسات الصحفية المختلفة لمناقشة أوضاع الصحفيين المالية والمهنية.