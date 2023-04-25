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الثلاثاء 25 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الأردن وألمانيا يبحثان سبل تعزيز التعاون العسكري المشترك

الأردن وألمانيا
الأردن وألمانيا
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بحث الأردن وألمانيا سبل تعزيز التعاون العسكري المشترك بين البلدين.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردنية اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم الثلاثاء، في مطار ماركا العسكري رئيس أركان الدفاع الألماني الفريق أول كارستن بروير والوفد المرافق، بحضور السفير الألماني في عمّان.

وجرت للضيف مراسم استقبال عسكرية، حيث استعرض حرس الشرف الذي اصطفّ لتحيته.

وبحث اللواء الركن الحنيطي مع الضيف بحضور عدد من كبار ضباط القوات المسلحة والملحق الدفاعي الألماني في عمّان، مستقبل التعاون العسكري بين الجيشين الصديقين، وآخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية بما يخدم مصلحة القوات المسلحة في البلدين الصديقين.

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