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الثلاثاء 25 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الأردن يشدد على محورية دور "الأونروا" في تقديم الخدمات للفلسطينيين

اللاجئين الفلسطينيين
اللاجئين الفلسطينيين
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شدد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي على محورية دور وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في تقديم المساعدات والخدمات للشعب الفلسطيني.

جاء ذلك خلال لقاء الصفدي والمفوض العام لوكالة (الأنروا) فيليب لازاريني، اليوم الثلاثاء، حيث بحثا جهود توفير الدعم المالي اللازم لسد العجز المالي الذي تواجهه الوكالة لضمان استمرارها في تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين وفق تكليفها الأممي.

وأكد الصفدي ولازاريني ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي خطوات عملية وعاجلة لتقديم الدعم المالي اللازم للوكالة حتى تستمر في تقديم خدماتها الحيوية للاجئين.

وأضاف الصفدي، طبقا لبيان وزارة الخارجية الأردنية اليوم، أن تمكين الوكالة ماليًا وضمان قدرتها تنفيذ تكليفها الأممي ضرورة قصوى لتوفير العيش الكريم للاجئين، واستثمار في الأمن والاستقرار.

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