عودة الحركة المرورية بطريق "شبين القناطر - نوى" بعد حادث تصادم

أعادت أجهزة المرور بالقليوبية عودة، الحركة المرورية لطريق "شبين القناطر - نوى"، والذي شهد اليوم إصابة سائق دراجة نارية صدمته سيارة مما تسبب في إصابته وتم رفع آثار الحادث، ونقله للمستشفى وأمرت جهات التحقيق بتكليف أجهزة الأمن بفحص الحادث وبيان ملابساته.

كان سائق دراجة نارية قد أصيب فى تصادم مع سيارة ميكروباص على طريق شبين القناطر- نوى أمام قرية كفر طحا دائرة مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، وتم نقل المصاب إلى مستشفى شبين القناطر العام وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المختصة التحقيق.

تلقى المقدم الدكتور أمير الكومي رئيس مباحث مركز شرطة شبين القناطر بلاغا بوقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص ودراجة نارية على طريق شبين – نوى أمام قرية كفر طحا ووجود مصاب.

أخطر اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية واللواء محمد السيد مدير مباحث القليوبية وانتقل الرائد باسم منصور نائب مأمور المركز وتبين اصطدام سيارة ميكروباص بدراجة نارية بسبب السرعة وأسفر الحادث عن إصابة قائد الدراجة النارية وتم نقله إلى المستشفى وتحرر المحضر اللازم وتولت الجهات المختصة التحقيق.