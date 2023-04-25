لافروف: الصراع في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس أشعل التوتر بالشرق الأوسط

أكد وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف اليوم الثلاثاء، أن الصراع في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس أشعل التوتر في الشرق الأوسط بشكل خطير.

وأضاف الوزير الروسي خلال اجتماع مجلس الأمن الذي تترأسه روسيا في نيويورك، أن الأحداث في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية وعلى طول خط فك الاشتباك بين إسرائيل ولبنان وسوريا، فاقمت التوتر إلى مستوى خطير للغاية.

وأشار إلى أنه منذ بداية عام 2023 تم قتل أكثر 100 فلسطيني وسقط آلاف الجرحى، بسبب الغارات الإسرائيلية والانتهاكات في جنين وأريحا ونابلس والحوارة، بالإضافة إلى الانتهاكات التي تتعرض لها المقدسات.