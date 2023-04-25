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الثلاثاء 25 أبريل 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

إنبى تحت 19 سنة يهزم المقاولون بهدف بدوري الجمهورية

فريق إنبي تحت ١٩
فريق إنبي تحت ١٩ سنه
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حقق فريق الشباب تحت 19 سنة ، مواليد 2003 ، فوزًا  على نظيره المقاولون العرب بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين منذ قليل ، على ملاعب نادى إنبى الكيلو 17 ، ضمن منافسات دورى الجمهورية للشباب ، للموسم الرياضى .

نجح الفريق البترولى فى فرض سيطرته على معظم فترات المباراة ، ليترجم تلك السيطرة لهدف رائع للاعب عمر رضا الدقيقة 70  ، لتخرج المباراة بفوز غالى للفريق البترولى .

شهدت المباراة حضور وتواجد كابتن عماد جابر نائب رئيس قطاع الناشئين .

ويقود فريق 19 سنة مواليد 2003 جهاز فنى مكون من :طارق عبدالله المشرف العام على قطاع الشباب
وحمام إبراهيم  ( مدير فنى )
وأحمد جمال ( مدرب عام )
وصلاح عاشور  ( مدرب )
وخالد فرحات  ( مدرب حراس )
 وأحمد كرم  (  مدير إدارى الفريق  )
ومحمد الجمل  ( طبيب )
ومحمد مبروك ( دكتور الإصابات الرياضية والتأهيل )
 

ناشئين إنبى نادي انبي نادى إنبى الكيلو 17