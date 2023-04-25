إنبى تحت 19 سنة يهزم المقاولون بهدف بدوري الجمهورية

حقق فريق الشباب تحت 19 سنة ، مواليد 2003 ، فوزًا على نظيره المقاولون العرب بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين منذ قليل ، على ملاعب نادى إنبى الكيلو 17 ، ضمن منافسات دورى الجمهورية للشباب ، للموسم الرياضى .
نجح الفريق البترولى فى فرض سيطرته على معظم فترات المباراة ، ليترجم تلك السيطرة لهدف رائع للاعب عمر رضا الدقيقة 70 ، لتخرج المباراة بفوز غالى للفريق البترولى .
شهدت المباراة حضور وتواجد كابتن عماد جابر نائب رئيس قطاع الناشئين .
ويقود فريق 19 سنة مواليد 2003 جهاز فنى مكون من :طارق عبدالله المشرف العام على قطاع الشباب
وحمام إبراهيم ( مدير فنى )
وأحمد جمال ( مدرب عام )
وصلاح عاشور ( مدرب )
وخالد فرحات ( مدرب حراس )
وأحمد كرم ( مدير إدارى الفريق )
ومحمد الجمل ( طبيب )
ومحمد مبروك ( دكتور الإصابات الرياضية والتأهيل )