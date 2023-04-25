ترحيب فرنسي بقبول أطراف النزاع في السودان بوقف إطلاق النار

أعلنت المتحدثة الرسمية بإسم وزارة الخارجية والشؤون الخارجية الفرنسية مساء اليوم الثلاثاء، بأن فرنسا ترحب بقبول أطراف النزاع في السودان بوقف إطلاق النار لمدة 72 ساعة، والذي تم الحصول عليه بفضل جهود الولايات المتحدة. وتدعو جميع الأطراف إلى الاحترام الكامل لوقف القتال ، ولا سيما لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى السكان وضمان سلامة المدنيين الذين ما زالوا موجودين في مناطق النزاع.

هذا وستعمل فرنسا ، بالاشتراك مع شركائها الإقليميين والدوليين ، على مراقبة الاحترام الفعال لوقف الأعمال العدائية، الأمر الذي من شأنه أن يجعل من الممكن التقدم نحو وقف دائم لإطلاق النار ونحو إطلاق مفاوضات سياسية شاملة، لتحديد طريقة للخروج من الحرب. مصيبة.

كما وتشكر فرنسا اللواء برهان واللواء حميدتي على تعاونهما في عمليات إجلاء رعاياها.