الدوري الممتاز.. التعادل السلبي نتيجة الشوط الأول بين المصري والبنك

انتهى الشوط الأول بين المصري والبنك الأهلي بالتعادل السلبي فى المباراة المقامة حاليا على استاد برج العرب في الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

خاض البنك الأهلي بالتشكيل المكون من:

حراسة المرمي.. محمد أبو جبل

خط الدفاع.. سعيدو سيمبوري _ محمود الجزار _ أسامة إبراهيم _ يعقوبو

خط الوسط.. محمد فتحي _ محمود سيد _ محمد هلال _ كريم بامبو _ أحمد ياسر

خط الهجوم.. محمود قاعود

بينما لعب المصري بتشكيل مكون من ، عصام ثروت – محمد جريندو – كريم العراقي – رحيم – ألياس جلاصي – حسين السيد – ايري أيميكا – عمرو موسي – مروان حمدي – أبو سليمة – عمرو سعداوي.

ويحتل البنك الأهلي المركز الخامس عشر، في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 25 نقطة، حيث حقق الفوز فى 5 مباريات، وتلقى الهزيمة في 8 مباريات، وانتهت 12 مباراة بالتعادل، وسجل 26 هدفًا واستقبلت شباكه 34 هدفًا

بينما يحتل المصري المركز الثامن، في جدول الدوري المصري الممتاز، برصيد 35 نقطة، حيث حقق الفوز في 8 مباريات، وتلقى الهزيمة في 6 مباريات، وانتهت 11 مباراة بالتعادل، وسجل 24 هدفًا واستقبلت شباكه 26 هدفًا.