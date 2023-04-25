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الثلاثاء 25 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الدوري الممتاز.. التعادل السلبي نتيجة الشوط الأول بين المصري والبنك

البنك الاهلي
البنك الاهلي
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انتهى  الشوط الأول بين المصري والبنك الأهلي بالتعادل السلبي  فى المباراة المقامة حاليا على استاد برج العرب في الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

خاض البنك الأهلي بالتشكيل المكون من:

حراسة المرمي.. محمد أبو جبل

 خط الدفاع.. سعيدو سيمبوري _ محمود الجزار  _ أسامة إبراهيم  _ يعقوبو

خط الوسط.. محمد فتحي _ محمود سيد _ محمد هلال _ كريم بامبو _ أحمد ياسر

خط الهجوم.. محمود قاعود

 بينما لعب المصري بتشكيل مكون من  ، عصام ثروت – محمد جريندو – كريم العراقي – رحيم – ألياس جلاصي – حسين السيد – ايري أيميكا – عمرو موسي – مروان حمدي – أبو سليمة – عمرو سعداوي.

ويحتل البنك الأهلي المركز الخامس عشر، في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 25 نقطة، حيث حقق الفوز فى 5 مباريات، وتلقى الهزيمة في 8 مباريات، وانتهت 12 مباراة بالتعادل، وسجل 26 هدفًا واستقبلت شباكه 34 هدفًا

بينما يحتل  المصري المركز الثامن، في جدول الدوري المصري الممتاز، برصيد 35 نقطة، حيث حقق الفوز في 8 مباريات، وتلقى الهزيمة في 6 مباريات، وانتهت 11 مباراة بالتعادل، وسجل 24 هدفًا واستقبلت شباكه 26 هدفًا.

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