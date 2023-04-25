الحرية المصري يطالب جموع الشعب بالتحلي بروح نصر أكتوبر

تقدم الدكتور عيد عبد الهادي، الأمين العام المساعد بالأمانة المركزية للمجالس الشعبية والمحلية بحزب الحرية المصري، بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، والقائد الاعلى للقوات المسلحة، ووزير الدفاع، والقوات المسلحة المصرية، بمناسبة الذكرى الحادية والأربعين لعيد تحرير سيناء، قائلا: تحل علينا ذكرى عطرة سجل فيها التاريخ المصري تضحيات وبطولات القوات المسلحة والمثابرة في استرداد كل شبر من أرض سيناء.

ولفت عبد الهادي، في بيان له، أن ذكرى تحرير سيناء سيظل استكمالا لمسيرة كفاح ونضال جنود وضباط الجيش المصري الذين ظل يحاربون ويقاتلون لحين عودة سيادة الدولة المصرية كاملا على أراضيها، وعدم التهاون في ذرة تراب واحدة من الوطن، فحماية الشعب ومقدراته وثرواته وترابه مسئولية حملها الجيش المصري على أكتافه لا يخشون الموت أو التضحية بأرواحهم في سبيل أن يعم الخير والأمان والاستقرار على كل مصري.

وطالب جموع الشعب المصري بضرورة التحلي بروح نصر أكتوبر المجيد وعيد تحرير سيناء، وكافة الانتصارات التي اصطف الشعب المصري خلف قيادته السياسية وجيشه من أجل الحفاظ على عزة وكرامة الدولة المصرية وتلقين العدو درسا ما زال يبهر العالم إلى يومنا هذا، يعير فيه عن موقف دولة بأكملها وشعبها أبت أن يحتل فيها العدو شبرا واحدا من أرضها واستمرت في حربها إلى أن أعادت للدولة هيبتها ومكانتها.

وأضاف أن الدولة المصرية لن تنسى دور أبطالها وتضحياتهم والعيون الساهرة من ضباط الجيش والشرطة الشين يواصلون الليل بالنهار ودورهم سيظل محفور على جبين كل مصري.