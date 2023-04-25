تمكنت وحدة مباحث مركز الإسماعيلية برئاسة المقدم محمد جمال من ضبط شخص بحوزته ٤٠ فرش حشيش وهاتف محمود ومبلغ مالي بنطاق دائرة المركز.
وبمواجهته أمام الرائد مصطفي العدوي والنقباء محمود طارق ومنان صلاح اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من حصيلة البيع، والهاتفين للاتصال بعملائه.
حوادث وقضايا
ضبط 40 طربة حشيش في الإسماعيلية
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تمكنت وحدة مباحث مركز الإسماعيلية برئاسة المقدم محمد جمال من ضبط شخص بحوزته ٤٠ فرش حشيش وهاتف محمود ومبلغ مالي بنطاق دائرة المركز.
تمكنت وحدة مباحث مركز الإسماعيلية برئاسة المقدم محمد جمال من ضبط شخص بحوزته ٤٠ فرش حشيش وهاتف محمود ومبلغ مالي بنطاق دائرة المركز.