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الثلاثاء 25 أبريل 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

ضبط 40 طربة حشيش في الإسماعيلية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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تمكنت وحدة مباحث مركز الإسماعيلية برئاسة المقدم محمد جمال من ضبط شخص بحوزته ٤٠ فرش حشيش وهاتف محمود ومبلغ مالي بنطاق دائرة المركز.
وبمواجهته أمام الرائد مصطفي العدوي والنقباء محمود طارق ومنان صلاح اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من حصيلة البيع، والهاتفين للاتصال بعملائه.

الإسماعيلية طربة حشيش مواد المخدرة بقصد الإتجار