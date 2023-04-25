الصليب الأحمر: الوضع بالسودان "مقلق جدا"

قالت الدكتورة إيمان الطرابلسي المتحدثة الإقليمية باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إن المعلومات التي تصلهم عن الوضع الإنساني في السودان مقلق جدا، ومازال هناك سكان عالقون في مناطق الاشتباكات.

وأضافت الطرابلسي في مداخلة هاتفية لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن الصليب الأحمر لم يحصل على الضمانات اللازمة لإرسال فرق إلى مناطق النزاع لإغاثة المدنيين وإسعافهم وتقديم الخدمات العاجلة لهم

وأوضحت أن الأنباء الواردة ذكرت وجود نقص في الغذاء والمياه في العديد من مناطق العاصمة الخرطوم، وبالتالي نحن بحاجة ماسة لسريان هدنة إنسانية تمكننا من القيام بعملنا الإغاثي.

وشددت الطرابلسي على أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر يجب أن تحصل على ضمانات أمنية للفرق التي ستنتشر على الأرض للمساعدة في الإغاثة، وأيضا يجب أن تكون هناك ضمانات للسكان لكي يتحركوا إلى المناطق التي يمكنهم منها الحصول على الغذاء والمياه دون تعرضهم للموت.