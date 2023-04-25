أجمل الهدايا.. حكايات بائعي الورد في العيد

يُعدُّ الورد من الهدايا القيمة التي تشير إلى لطف المشاعر وجمالها، لذا يحرص العديد من المواطنين على شراء الزهور واستخدامها في التهادي في أيام الأعياد والمناسبات.

سمير الرجل الخمسيني الذي عاش حياته بين الزهور وافنى عمره في هذه المهنة، ينتظر المواسم من أجل ترويج سلعته التي باتت مقصدا لكل العشاق والمرتبطين.

يقول سمير إنه يعمل بهذه المهنة منذ الصغر، بداية من صبي ينظف المحل حتى صار صاحب أحد المحلات، مؤكدا أن هناك فروق كبيرة بين انواع الزهور، وتختلف الأسعار أيضا على حسب الأنواع التي تشترى.

وأضاف سمير شراء الورد يكون في موسم عيد الحب كثير للغاية، لأن الورد معروف بأنه نوع من الهدايا الرومانسية التي تصنع نوعا من المشاعر الجميلة بين المرتبطين.