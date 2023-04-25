مجلس النقابة يناقش مع «البوابة نيوز» تحسين أوضاع الصحفيين المالية والمهنية

اجتمع وفد من نقابة الصحفيين يضم النقيب خالد البلشي، والسكرتير العام جمال عبد الرحيم ووكيل النقابة للتسويات محمد سعد عبد الحفيظ ووكيل النقابة محمود كامل، اليوم الثلاثاء، مع رئيس مجلس إدارة مؤسسة وجريدة «البوابة نيوز» داليا عبد الرحيم ومدير التحرير محمود حامد.



وتناول الاجتماع مناقشات حول أفضل السبل لتحسين أوضاع صحفيي «البوابة» المالية وتطوير مهاراتهم المهنية.



وتطرق الاجتماع أيضا إلى الأزمات التي تحيط بصناعة الصحافة بشكل عام، والدور الذي يجب أن تقوم به المؤسسات المعنية لتجاوز تلك الأزمات.



واتفق الحضور على ضرورة التواصل المستمر بين النقابة ومؤسسة «البوابة» وغيرها من المؤسسات الصحفية لحل أي أزمات طارئة بما يخدم المهنة وأبناءها ويحافظ على استقرار الصحف.



ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة من اللقاءات التي ستعقدها النقابة ولجنة التسويات مع إدارات المؤسسات الصحفية المختلفة، لمناقشة أوضاع الصحفيين المالية والمهنية.