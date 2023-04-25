بعثة الأهلي تغادر مطار القاهرة إلى المغرب

غادرت قبل قليل بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برئاسة محمد الغزاوي عضو مجلس الإدارة، مطار القاهرة متجهة إلى المغرب، لمواجهة فريق الرجاء في إياب الدور ربع النهائي من منافسات دوري أبطال إفريقيا.

وخاض الفريق مرانه الأخير على ملعب مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة، حيث أنهى استعداداته قبل السفر إلى المغرب لخوض المباراة.

وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت بين الفريقين مساء السبت الماضي قد انتهت بفوز الأهلي بهدفين دون مقابل، سجلهما محمد عبد المنعم وحمدي فتحي في اللقاء الذي أقيم على استاد القاهرة.