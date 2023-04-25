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الثلاثاء 25 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

تدريب مشترك بين الجيش اللبناني واليونيفيل مقابل شاطئ بيروت

لبنان
لبنان
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نفّذت وحدات من القوات البحرية والجوية بالاشتراك مع القوات البحرية التابعة لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) تمرينًا قتاليًا مقابل شاطئ بيروت.

حضر التدريب السفير الألماني في لبنان وقائد قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اللواء أرلدو لاثارو وقائد القوات البحرية اللبنانية العقيد الركن البحري هيثم ضناوي ممثلًا عن قائد الجيش العماد جوزاف عون، إلى جانب عدد من الضباط والمدعوين.

ويحاكي التمرين فرضية اعتراض مركب مشبوه في البحر لتفتيشه، وذلك في إطار تقييم قدرات القوات البحرية في مجالات رصد المياه الإقليمية اللبنانية والسيطرة عليها، وجهوزية فرق تفتيش السفن.

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