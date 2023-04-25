تحذيرات دولية من خطر بيولوجي كبير في السودان.. الأطراف المتحاربة تسيطر على مختبر الصحة العامة المركزي بالخرطوم.. وجهود إجلاء الرعايا مستمر

حذرت منظمة الصحة العالمية من خطر بيولوجي كبير بعد أن احتل أحد الأطراف المتحاربة في السودان مختبر الصحة العامة المركزي في العاصمة الخرطوم، حيث تسابقت الدول الغربية والآسيوية لشن جهود إجلاء سريعة من البلاد ووقف إطلاق النار الهش الذي توسطت فيه الولايات المتحدة.

وسمع صحفيو سي إن إن في الخرطوم اليوم الثلاثاء إطلاق نار وهدير الطائرات المقاتلة، بعد نصف يوم من إعلان هدنة مدتها 72 ساعة، مما أثار الآمال في فتح طرق هروب للمدنيين اليائسين من الفرار.

واتهم الجيش السوداني والقوات شبه العسكرية التي تقاتلها من أجل السيطرة على البلاد بعضهما البعض بخرق الاتفاق.

وقدم نعمة سعيد عابد، ممثل منظمة الصحة العالمية في السودان، تفاصيل احتلال المختبر خلال إيجاز بالفيديو يوم الثلاثاء، ووصفه بأنه "خطير للغاية لأن لدينا عزلات شلل الأطفال في المختبر، ولدينا عزلات الحصبة في المختبر، ولدينا عزلات من الكوليرا. في المختبر."

وأضاف: "هناك خطر بيولوجي كبير مرتبط باحتلال أحد الأطراف المتحاربة للمختبر المركزي للصحة العامة في الخرطوم"، لكنه لم يذكر أي جانب سيطر على المختبر.

في تحديث تم إرساله إلى سي ان ان ، كشفت منظمة الصحة العالمية أن "فنيي المختبرات المدربين لم يعد بإمكانهم الوصول إلى المختبر" بينما كان هناك أيضًا انقطاع للتيار الكهربائي، مما يعني "أنه من غير الممكن إدارة المواد البيولوجية المخزنة في المختبر بشكل صحيح من أجل أهداف طبية."

وقال المدير العام للمختبر إن انقطاع التيار الكهربائي يعني أيضًا وجود خطر تلف مخزون أكياس الدم المستنفدة. أكدت المملكة المتحدة وفرنسا وكوريا الجنوبية ومجموعة من الدول الأخرى يوم الثلاثاء أنها ستسحب رعاياها بعد أن أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين أنه تم الاتفاق على وقف إطلاق النار لمدة ثلاثة أيام.

في غضون ذلك، يدرس البيت الأبيض خطة لإرسال قوات أمريكية إلى بورتسودان للمساعدة في إجلاء المواطنين الأمريكيين، حسبما قال مسؤول أمريكي مطلع على العمليات لشبكة سي ان ان يوم الاثنين.

كما تم نشر سفينتين حربيتين أمريكيتين باتجاه بورتسودان، ويو إس إس تروكستون ويو إس إس لويس بي بولر، وفقا لما ذكره المسؤول.