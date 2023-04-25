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الثلاثاء 25 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

اتحاد الطائرة يقرر إسناد طاقم حكام أجنبي لقمة الأهلي والزمالك في نهائي الكأس

طائرة الاهلي
طائرة الاهلي
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أكد ياسر قمر، رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة ونائب رئيس الاتحاد العربي ، أن الاتحاد اقترب من تعيين حكام أجانب لإدارة مباريات الدور النهائي لبطولة كأس مصر للرجال بين الأهلي والزمالك.

وقال ياسر قمر: "قرار تعيين حكام أجانب لمباريات الدور النهائي، يأتي لقيمة مباريات القمة بين قطبي اللعبة في مصر الأهلي والزمالك."

وأضاف رئيس اتحاد الكرة الطائرة: "أتوجه بالشكر للتحكيم المصري على أدائهم في المباريات الأخيرة، وبالأخص الحكام الذين أداروا نهائي بطولة الدوري الممتاز للسيدات بين الأهلي والزمالك".

ويلتقي الفريق الأول لرجال الكرة الطائرة بالنادي الأهلي مع نظيره الزمالك، يوم 27 إبريل الجاري، ضمن منافسات الدور النهائي من بطولة كأس مصر لرجال الطائرة، حيث تقام البطولة بنظام البلاي أوف.

ومن المقرر أن يلتقي الفريقين في مباراتين حيث تقام المباراة الأولى يوم الخميس الموافق 27 إبريل الجاري في تمام الساعة الثامنة مساءً، بينما ستقام المباراة الثانية يوم الجمعة الموافق 28 إبريل في الساعة الثامنة مساءً أيضًا على صالة الدولية لاتحاد الشرطة بالعباسية .

وفي حال التعادل سوف يتم اللجوء إلى مباراة ثالثة فاصلة وستقام يوم الأحد الموافق 30 إبريل المقبل.

نهائى الكأس مصر للطائرة الزمالك الأهلى