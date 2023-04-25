استخراج 20 ألف بطاقة رقم قومي للسيدات بالفيوم 

أكدت ليلي طه قاسم، مقرر المجلس القومى للمرأة بمحافظة الفيوم، إن فرع المجلس بالتنسيق مع محافظة الفيوم ومصلحة الأحوال المدنية، تمكن من استخراج 20 بقري ونجوع المحافظة للسيدات والفتيات مجاناً، وذلك بتوجيهات الدكتور أحمد، محافظ الفيوم، والدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة.

وأضافت، أن فرع المجلس القومى للمرأة بالمحافظة يواصل جهوده فى تنفيذ مشروع بطاقتك حقوقك، لإستخراج بطاقات الرقم القومى المجانية للسيدات من كبار السن والفتيات وذوى الهمم من السيدات والمرضى، بالتعاون مع المحافظة ومصلحة الأحوال المدنية.

وأوضحت ليلي قاسم، أن المجلس القومي للمرأة بنفذ مشروع "بطاقتك حقوقك" والذي يهدف إلي استخراج بطاقات رقم قومي للسيدات والعمل علي زيادة عدد السيدات المطلوب، وإستخراج بطاقات رقم قومي لهن لتنمية شئون المرأة و وتمكينها من أداء دورها الاجتماعي والاقتصادي والسياسي في المجتمع والنهوض بالمرأة وحل المشكلات التي تواجهها.

ونوهت إلى أنه يصعب تحقيق التمكين الحقيقي للمرأة المصرية بدون الحصول علي أسس المواطنة وهي بطاقة الرقم القومي بالإضافة الى عقد حملات توعوية حول أهمية الرقم القومي.

وأشارت مقررة المجلس بالفيوم، إلى أن ذلك يأتى فى إطار البروتوكول الموقع بين مصلحة الأحوال المدنية والمجلس القومى للمرأة، ومحافظة الفيوم.