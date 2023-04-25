بطولة إفريقيا لكرة السلة.. 4 محترفين في قائمة الأهلي بـ"bal"

أعلن أوجستي بوش، المدير الفني للفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي، قائمة الفريق التي تخوض منافسات بطولة إفريقيا للسلة «bal» المقرر إقامتها من 26 أبريل الجاري إلى 6 مايو المقبل، التى تقام على صالة الدكتور حسن مصطفى.

وضمت القائمة 13 لاعبًا منهم 4 محترفين هم: درامان كمارا، مايكل تومسون، إيهاب أمين، مؤمن طارق خيري، كوري ويبيستير، عمرو زهران، عمرو الجندي، محمد أبو النصر، سيف سمير، مروان سرحان، نوني أوموت، عمر طارق، أحمد إسماعيل.

ويخوض رجال سلة الأهلي مبارياته في مجموعة النيل، على النحو التالي:

الأربعاء 26 أبريل - 6:00 مساءً - الأهلي - CFV بيرا (موزمبيق).

السبت 29 أبريل - 7:30 مساءً - الأهلي - سيتي اويلرز (أوغندا).

الثلاثاء 2 مايو - 8:30 مساءً - الأهلي - كيب تاون تايجرز (جنوب إفريقيا).

الجمعة 5 مايو - 7:30 مساء - الأهلي - بترو أتليتيكو (أنجولا).

السبت 6 مايو - 7:30 مساءً - الأهلي - سلاك (غينيا).