برلمانية: تاريخ الشعب المصري حافل بانتصارات وتحديات يقف أمامها العالم

تقدمت النائبة ميرال جلال الهريدي، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، وعضو لجنة الدفاع والأمن القومي، بخالص التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإلى الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وإلى جميع ضباط وجنود القوات المسلحة بمناسبة الذكرى الحادية والأربعين لعيد تحرير سيناء.

وقالت الهريدي، في بيان لها، إن عيد تحرير سيناء سيظل ذكرى محفورة على جبين كل مصري وتبعث بمعاني الفخر والمثابرة والمقاتلة في سبيل تحرير كل شبر من أرض الوطن وعدم التهاون في سيادة الدولة المصرية، وهذا نهج ما زال أسود القوات المسلحة والشعب المصري حريصين على تحقيقه، وعدم الاستهانة بأي شبر من أرض الوطن الذي هو حق كل مصري، وأمرا غير قابل للتفاوض أو الاستغناء عنه.

وأشارت عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب إلى أن تاريخ الشعب المصري حافل بالعديد من الانتصارات والأعياد التي جسد فيها كل مصري ملحمة فريدة من نوعها في التصدي للعدو، والوقوف يدا واحده في وجه أي معادي يحاول الاستهانة بقوة الشعب المصري وصلابة جنوده الشجعان، الذين ضربوا أروع الأمثلة في التضحيات والعطاء والفداء بلا حدود، وما زال العالم يقف مبهورا أمام تلك الصلابة في مواجهة التحديات والصعوبات الراهنة، من أجل دفع مسيرة العمل الوطني نحو التنمية والبناء.

واختتمت عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، حديثها قائلة: عاشت القوات المسلحة المصرية درعاً وسيفا وعيون الوطن الساهرة في سبيل حماية شعبه ومقدراته وأرضه بلا تهاون.