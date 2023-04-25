الليلة.. القمر يقترن بالمريخ في ظاهرة بديعة ترى بالعين المجردة

يستعد المتخصصون وهواة الفلك في مصر والمنطقة العربية برصد ومتابعة ظاهرة اقتران هلال القمر مع كوكب المريخ (الكوكب الأحمر) عقب غروب شمس اليوم مباشرة وعند دخول الليل، في ظاهرة فلكية بديعة يمكن مشاهدتها بالعين المجردة بشرط صفاء الجو وخلو السماء من السحب والغبار وبخار الماء.

وقال أستاذ الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والچيوفيزيقية الدكتور أشرف تادرس -في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الثلاثاء- إنه سيتم رصد هذا الاقتران، حيث سنرى القمر وكوكب المريخ متجاورين في السماء، إلى أن يبدأ المريخ في الغروب الـساعة 11:30 مساءً تقريبًا.

وأضاف أن مصطلح الاقتران يعني اقتراب جرم سماوي من جرم سماوي آخر في حدود عدد من الدرجات القوسية عندما يتم مشاهدتهما من الأرض، وهو اقتراب زاوي ظاهري غير حقيقي ليس له علاقة بالمسافات، أما المسافة الحقيقة بينهما فهي كبيرة جدًا تقدر بمئات الملايين أو المليارات من الكيلومترات.

ولفت إلى اقتران القمر أيضًا غدًا مع النجم "بولوكس Pollux" وهو نجم عملاق برتقالي اللون أكبر من الشمس بنحو 3 أضعاف ويبعد عن الأرض بنحو 34 سنة ضوئية، ويكون هذا الاقتران في برج الجوزاء/ التوأمان حيث نراهما بالعين المجردة السليمة متجاورين في السماء بعد غروب الشمس مباشرة وعند دخول الليل إلى أن يبدأ في الغروب بعد منتصف الليل تقريبًا.

ومن جانبه، قال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة -في بيان اليوم- إنه سيتم رصد ومتابعة ظاهرة اقتران القمر مع كوكب المريخ بعد غروب شمس اليوم، وعند النظر أعلى القمر والمريخ يشاهد توأمان من النجوم اللامعة في كوكبة التوأمان وهما (بولوكس) على اليسار و(كاستور) على اليمين، وهما توأمان بالاسم فقط حيث يفصل بينهما أكثر من 10 سنوات ضوئية.

وأكد أن الكوكب الأحمر وصل إلى حالة التقابل مطلع ديسمبر الماضي عندما كان المريخ يواجه الشمس في السماء، وكانت المسافة بين الأرض والمريخ الأقل في وقتها خلال سنتين، والمريخ كان في قمة لمعانه ولكن الآن ومع ابتعاد الأرض في مدارها حول الشمس عن المريخ بدأ لمعان الكوكب الأحمر في الخفوت.