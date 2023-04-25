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الثلاثاء 25 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

محمود قاعود يقود البنك أمام المصري في الدوري

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اختار الجهاز الفنى لفريق البنك الاهلي بقيادة التشكيلة الاساسية لفريقه لمواجهة المصرى ضمن مؤجلات الجولة الثالثة والعشرون من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز 
 وجاء التشكيل علي النحو التالي:
حراسة المرمي.. محمد أبو جبل

خط الدفاع.. سعيدو سيمبوري _ محمود الجزار  _ أسامة ابراهيم  _ يعقوبو

خط الوسط.. محمد فتحي _ محمود سيد  _ محمد هلال _ كريم بامبو _ أحمد ياسر

خط الهجوم.. محمود قاعود

وجاءت قائمة البدلاء علي النحو التالي

احمد صبحي _ اسامة فيصل  _ حمدي علاء _ موسي دياوارا_ عاصم صلاح _ إسلام جابر  _ محمد بسيوني _ باسم مرسي _أحمد ياسين.

باسم مرسي فريق البنك الأهلي لمواجهة المصري في الدوري ستاد الجيش ببرج العرب محمد أبو جبل محمود قاعود