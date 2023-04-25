محمود قاعود يقود البنك أمام المصري في الدوري

اختار الجهاز الفنى لفريق البنك الاهلي بقيادة التشكيلة الاساسية لفريقه لمواجهة المصرى ضمن مؤجلات الجولة الثالثة والعشرون من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز
وجاء التشكيل علي النحو التالي:
حراسة المرمي.. محمد أبو جبل
خط الدفاع.. سعيدو سيمبوري _ محمود الجزار _ أسامة ابراهيم _ يعقوبو
خط الوسط.. محمد فتحي _ محمود سيد _ محمد هلال _ كريم بامبو _ أحمد ياسر
خط الهجوم.. محمود قاعود
وجاءت قائمة البدلاء علي النحو التالي
احمد صبحي _ اسامة فيصل _ حمدي علاء _ موسي دياوارا_ عاصم صلاح _ إسلام جابر _ محمد بسيوني _ باسم مرسي _أحمد ياسين.