بطولة إفريقيا لكرة السلة.. أوجستي بوش: جاهزون لبطولة الـ"bal" وننتظر دعم جماهير الأهلي

أكد أوجستي بوش، المدير الفني للفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي أن الفريق يعيش حالة عالية من التركيز للخروج بنتيجة إيجابية في أول مباراة بطولة إفريقيا الـ«bal» أمام فريق فيروفيارو الموزمبيقي في المباراة التي تقام غدًا.

وأضاف المدير الفني خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم للحديث عن مباراة الغد: «جاهزون لمباراة فيروفيارو، ودائمًا ضربة البداية ما تكون صعبة، وجميع الفرق تكون فرصها متساوية والدوافع كبيرة».

وأكد أوجستي أن الأهلي يخوض غدًا أول مباراة في البطولة بالمسمى الجديد، ويتوقع أن تكون المباراة صعبة على الفريقين، مشيرًا إلى أن الأهلي دائمًا ما يلعب على الفوز في كل مباراة، وهذا ليس معناه أن مواجهة فيروفيارو ستكون سهلة.

وشدد المدير الفني على أن الأهلي يلعب في جميع الأجواء داخل القاهرة أو خارجها وهدفه الفوز، مؤكدًا أن الفريق يعيش في حالة من التركيز، بعد الحصول على بطولتي المرتبط وكأس مصر في البطولات المحلية.

واختتم المدير الفني تصريحاته: «ننتظر حضورا جماهيريا للبطولة، وهذا سيكون دافعا كبيرا للفريق في تحقيق الفوز في جميع المباريات والتأهل إلى نهائيات البطولة والتي تقام في رواندا الشهر المقبل».