حسام الشرقاوي رئيسا للنادي المصري بالإمارات

فاز حسام الشرقاوي برئاسة نادي جمهورية مصر العربية بدولة الامارات في الانتخابات التي جرت مؤخرا في مقر النادي بمدينة العين للدورة 2023-2025.

وجرت الانتخابات بحضور جميع أعضاء الجمعية العمومية وبحضور المستشار لطفي حسين، رئيس مجلس إدارة النادي المصري في عجمان ممثلا عن وزارة تنمية المجتمع وبهاء الدين نائب رئيس مجلس الإدارة.

وخاض العملية الإنتخابية 11 شخصا، فاز منهم 7 أشخاص وهو العدد القانوني لتكوين مجلس الإدارة وهم: حسام الشرقاوي و منى مصطفى و عاطف البطل وإيهاب عبد العظيم و خالد فريد وحسن شحاته و محمد مدحت.

وعقد المجلس المنتخب اجتماعه الأول على الفور حسب القانون، وذلك لاختيار هيئة المكتب بالتصويت بين الأعضاء الناجحين.

واختار المجلس بموافقة أعضائه كل من حسام الشرقاوي رئيسا لمجلس الإدارة والدكتورة منى مصطفى حسانين نائبا للرئيس مجلس الإدارة وعاطف محمود البطل مديرا للنادي وإيهاب عبد العظيم محمد محمود أمينا للسر وحسن شحاتة أمينا للصندوق وتم تشكيل لجان النادي كالتالي :

اللجنة الإعلامية، ويشرف عليها عاطف البطل و اللجنة الاجتماعية ويشرف عليها خالد فريد و لجنة المرأة وتشرف عليها الدكتورة، منى مصطفى واللجنة العلمية ويشرف عليها حسن شحاته، ومساعده أميرة مصطفى جامع واللجنة الثقافية ويشرف عليها حسام الشرقاوي واللجنة العلمية ويشرف عليها محمد مدحت.. واللجنة الرياضية ويشرف عليها هاني الصواف ولجنة التواصل ويشرف عليها الجميع كل وفقا لما يخص عمله.