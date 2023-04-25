الأرصاد: طقس الأربعاء حار نهارًا مائل للبرودة ليلًا على معظم الأنحاء

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، غدا الأربعاء طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد مائلا للحرارة على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب الصعيد، كما يسود ليلا طقس مائل للبرودة على أغلب الأنحاء.

كما يتوقع الخبراء أن يكون هناك شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى الوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، مع نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح بين 1.25 إلى 1.75 متر والرياح السطحية جنوبية شرقية لى شمالية شرقية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه يتراوح بين مترين إلى 2.25 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

القاهرة 32 - 18

العاصمة الادارية 32 - 17

6 اكتوبر 33 - 18

دمنهور 30 - 17

وادى النطرون 31 - 16

كفر الشيخ 31 - 17

المنصورة 31 - 17

الزقازيق 32 - 18

شبين الكوم 32 - 17

شرم الشيخ 33 - 23

الإسكندرية 26 - 16