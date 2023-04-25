صربيا تنتقد تصويت أوكرانيا إلى انضمام كوسوفو للمجلس الأوروبي

انتقد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الصربي إيفيتسا داتشيتش موقف أوكرانيا من التصويت على انضمام كوسوفو إلى مجلس أوروبا، مشيرا إلى أن ذلك قد يغير من موقف صربيا من وحدة أراضي أوكرانيا.

وقال داتشيتش، وفقا لقناة (روسيا اليوم): "كما تعلمون ما هي الجهود التي نصوت عليها، في المقام الأول بسبب مشكلاتنا مع سلامتنا الإقليمية، لإدانة انتهاك السلامة الإقليمية لأوكرانيا في جميع القرارات. وقد امتنعوا عندما يتعلق الأمر بوحدة أراضينا عن التصويت. يجب أن أقول إن السياسة الخارجية تقوم على المعاملة بالمثل، وهذا بالطبع سيؤثر على موقفنا بشأن السلامة الإقليمية لتلك الدول التي تصوت ضد وحدة أراضينا".

وتابع داتشيتش: "إن علينا حماية وحدة أراضي أوكرانيا أو البوسنة والهرسك، ونحن ندمر مصالحنا الوطنية، لأننا بهذه الطريقة ندمر علاقاتنا مع روسيا، أما هم فيمتنعون عن التصويت؟ حقا لا أفهم هذا".

وأشار وزير الخارجية إلى أن مجلس أوروبا قد تغير بعد انسحاب روسيا منه. وشكر داتشيتش كل من صوت ضد قبول كوسوفو في مجلس أوروبا، بما في ذلك الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي: إسبانيا وقبرص ورومانيا.

وقد تم قبول طلب بريشتينا لعضوية مجلس أوروبا في اجتماع استثنائي للجنة الوزراء، وتم إرسال الطلب لمزيد من الدراسة إلى الجمعية البرلمانية لهذه المنظمة.