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الثلاثاء 25 أبريل 2023
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

«التعليم» توافق على تأجيل امتحان الثانوية العامة للدور الثاني للمصريين العائدين من السودان

الثانوية العامة
الثانوية العامة
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وافق الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على السماح لمن يرغب من طلاب الثانوية العامة المصريين العائدين من دولة السودان الشقيق تأجيل أداء امتحانات نهاية العام الدراسي ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ للدور الثاني خلال شهر أغسطس المقبل، مع الحصول على الدرجات الفعلية للامتحانات.

وأكد الدكتور رضا حجازي أن هذا الاجراء المكمل يهدف لمنح الفرصة الكافية لأبنائنا من طلاب الثانوية العامة المصريين العائدين من السودان، لترتيب أوضاعهم ودراسة المناهج الدراسية بشكل كافٍ قبل أداء امتحانات نهاية العام.

وتهيب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بأبنائنا من طلاب الثانوية العامة المصريين العائدين من السودان الراغبين في تأجيل أداء امتحانات نهاية العام للدور الثاني التقدم بطلب للإدارة العامة للتعليم الثانوي بديوان عام الوزارة.

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