الولايات المتحدة تجدد التزامها بالقضاء على الملاريا في جميع أنحاء العالم

جدد الرئيس الأمريكي جو بايدن التزام الولايات المتحدة بالقضاء على مرض الملاريا في جميع أنحاء العالم.

وقال بايدن في بيان نشره البيت الأبيض عبر موقعه الإلكتروني اليوم الثلاثاء بمناسبة اليوم العالمي للملاريا: إن الملاريا لا تزال تهدد أكثر من نصف سكان العالم وتؤدي بحياة طفل كل دقيقة تقريبًا.

وأكد أنه لا ينبغي لأحد أن يخشى فقدان شخص يحبه - طفل أو والد أو شريك حياة- بسبب لدغة البعوض.

وأضاف أن الولايات المتحدة تمكنت من القضاء على الملاريا عام 1951، غير أن الخوف من هذا المرض لا يزال جزء من حياة العديد من الأشخاص حول العالم اليومية.

وتابع الرئيس الأمريكي قائلا: بما أن تغير المناخ يؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة، فستصبح مناطق جديدة عرضة للملاريا في العقود القادمة.

وأشار إلى أنه بفضل كرم الشعب الأمريكي والقيادة القوية والمستمرة من الحزبين الجمهوري والديمقراطي بشأن هذه القضية في الكونجرس، ساعدت الولايات المتحدة وشركاؤنا العالميون في إنقاذ أكثر من 11.7 مليون شخص ومنع 2 مليار إصابة بالملاريا حول العالم- مما أدى إلى تعزيز الأسر والمجتمعات والدول.

وأشار إلى أنه في السنة المالية 2022، قدمت واشنطن ما يقدر بنحو 33 مليون دولار لدعم ما يقرب من 100 ألف من العاملين في مجال الصحة المجتمعية من خلال التدريب والإشراف والمعدات.

وأفاد بأن الولايات المتحدة تعمل بشكل وثيق مع شركاء من القطاعين العام والخاص لدعم التصنيع المحلي للناموسيات وأدوية الملاريا، والتي ستساعد في إنقاذ الأرواح مع بناء أنظمة صحية أكثر استدامة وتحفيز النمو الاقتصادي.

واستطرد بايدن قائلا: لقد حققنا مكاسب لا تصدق، لكن يجب علينا أن نفعل المزيد للقضاء على هذا المرض في كل مكان.

واختتم البيان بالقول: يمكننا القضاء على الملاريا. ومعاـ سنبني عالمًا أكثر صحة وأمانًا وازدهارًا للأجيال القادمة.