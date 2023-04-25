6 غيابات تضرب صفوف الزمالك قبل مواجهة سيراميكا

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك؛ فى الثامنة والنصف مساء غد الأربعاء؛ اختبارًا صعبًا أمام سيراميكا كليوباترا، باستاد القاهرة الدولي ضمن مؤجلات الجولة التاسعة عشر من بطولة الدوري الممتاز.

وتضرب الغيابات صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، حيث إنه مهدد بفقدان خدمات 6 لاعبين أمام نادي سيراميكا كليوباترا.

أحمد فتوح لاعب الفريق بات قريبا من الغياب عن مباراة الفريق أمام نادي سيراميكا كليوباترا لعدم الجاهزية الفنية، إضافة إلى أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الذي تعرض لإصابة في مباراة المقاولون العرب، وأثبتت الفحوصات التي خضع لها ضرورة حصوله على راحة، وغياب عبدالله جمعة ومحمد عبدالشافي وعمرو السيسي عن المباراة، بعد الإصابة التي لحقت بهم خلال الفترة الماضية.

شلبى يغيب للإيقاف

واللاعب السادس هو مصطفى شلبي الذي سيغيب عن مباراة سيراميكا كليوباترا، بسبب تراكم البطاقات، وبالتالي تأكد غيابه عن المباراة بشكل رسمي.

وتعادل نادي الزمالك في الجولة الماضية أمام نادي المقاولون العرب، في اللقاء الذي جمع الفريقين في مباريات الجولة السادسة والعشرين من مسابقة الدوري المصري الممتاز، بهدفين في شباك كل فريق، لذلك يسعى الفريق الأبيض لتصحيح المسار فى هذا اللقاء، حيث إنها ستكون المباراة الثانية التى سيقود فيها الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للفريق القيادة الفنية للقلعة البيضاء.

ويحتل الزمالك المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 40 نقطة بعدما خاض 24 مباراة، حقق الفوز في 11 مباراة، وتعادل فى 7 وخسر مثلها، بينما يحتل سيراميكا المركز الـ 11 برصيد 30 نقطة، جمعها من الفوز في 6 مباريات، وتعادل 12 مباراة وخسر 7 مباريات.