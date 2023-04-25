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الثلاثاء 25 أبريل 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

القس ماجد كرم نائب رئيس سنودس النيل الإنجيلي للدورة ١٣٣

جانب من فرز الأصوات
جانب من فرز الأصوات
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أجرى سنودس النيل الإنجيلي المشيخي "المجمع الأعلى للكنيسة الإنجيلية بمصر"، انتخابات على مقعد رئيس السنودس ونائب الرئيس وعدد من رؤساء المجالس السنودسية.

جاء ذلك خلال انعقاد اليوم الثاني من الجلسة العامة للدورة "133" والمنعقدة بمقر الكنيسة الإنجيلية بالأزبكية.

وقد أجريت الانتخابات على مقعد نائب الرئيس بين كلا من : القس ماجد كرم ، والقس موسي اقلديوس بالاقتراع السري خلال الصناديق . 

وأعلنت لجنة فرز الأصوات بفوز القس ماجد كرم نائب رئيس السنودس للدورة “١٣٣” لحصوله على ٢٠١صوتًا من إجمالي عدد الأصوات ٣٦٢ صوتا منهم  ٤ اصوات باطلة. 

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