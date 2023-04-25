17 مايو.. حفل مناقشة المجموعة القصصية " شوكولاتة باللوز" بمكتبة القاهرة الكبري

تستضيف مكتبة القاهرة الكبرى بالزمالك حفل مناقشة وتوقيع المجموعة القصصية " شوكولاتة باللوز" للقاص محمود حمدون، والصادرة عن دار الملتقى للنشر والتوزيع، وذلك بحضور الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف رئيس المركز القومي لثقافة الطفل، والناقد الأستاذ الدكتور محمود عبد الغفار أستاذ الأدب المقارن بكلية الآداب بجامعة القاهرة والكاتب والباحث عصام الزهيرى ، ويدير الجلسة الدكتور محمد سيد عبد التواب الناقد والأكاديمى، وذلك في 17 مايو القادم .

وتضم المجموعة القصصية شيكولاته باللوز 28 قصة قصيرة متنوعة "ود كبريت"و"اسمي الأول " و"حين نتضاحك مرغمين " و"أوكرانيا" و"تشيز كيك" و"اقتياد لمكان مجهول" و "حضن دافئ" و"كلاشينكوف" و"تيسو" و"تقرير طبّي " و"شحنة كهربائية" و"حق العودة" و"لا الشمس ينبغي لها" و"ضغط واطي "و"حتى طلوع الفجر" و"كان وهمًا" و"شكولاتة باللوز " و" رفيقة درب "و"مخاطبة الفراغ" .

ما أسهل أن تقرأ وما أصعب أن تنفعل مع النص المقروء .

" شوكولاتة باللوز", مجموعة قصص، ربما يجدها القارئ حلوة كطعم الشوكولاتة حين تمتزج باللوز، قد يراها آخر مُرّة بطعم العلقم حين يستقر في الحلق، قد يرى ثالث أن القاص خدعه بطعم حلو زائف.

“ شوكولاتة باللوز”،هي قصص تحمل المذاقين، تمزجهما معًا، هي الحياة بظلالها الرمادية التي تقع بين اللونين الأبيض والأسود،هي أنصاف حقائق وبعض خيال وكثير من وهم مستقر بالنفس.

“شوكولاتة باللوز”، مجموعة قصص تقرأها فتجد بعض منك بداخلها، كأنك أحد ابطالها, حتى يتلاشى بداخلك الفاصل الوهمي بين الواقع والخيال, بين الحقيقة التي تعيشها كما يصوّر لك عقلك بوين الصورة الأخرى التي يطرحها بين يديك المؤلف.