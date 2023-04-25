شاهد | المران الختامي لفريق الأهلي قبل السفر للمغرب

نشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك صور من مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأخير بالقاهرة قبل السفر إلى المغرب لخوض مباراة الرجاء البيضاوي في إياب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا المقرر لها مساء يوم السبت المقبل على ملعب مركب محمد الخامس بالدار البيضاء بالمغرب.

ونشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي عبر فيس بوك صورا من مران الفريق وعلق عليها قائلا" لقطات من مران فريقنا اليوم قبل السفر إلى المغرب لمواجهة الرجاء في دوري الأبطال".

وأدى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الختامي بالقاهرة ظهر اليوم على ملعب التتش، قبل السفر إلى المغرب؛ لخوض مباراة الرجاء المغربي المقرر لها مساء يوم السبت المقبل في إياب الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

وركز الجهاز الفني على الجانب البدني خلال تدريبات اليوم، حيث تم تقسيم اللاعبين إلى مجموعتين، خاض كل مجموعة تدريبات مكثفة داخل صالة الجيم، وجزءًا بدنيا داخل ملعب التتش، ثم أعقبها مشاركة جميع اللاعبين في تدريبات خفيفة بالكرة.

كما تم تخصيص برنامج استشفائي لبعض اللاعبين؛ للتخلص من حالة الإجهاد، فيما خاض الرباعي محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء تدريباتهم تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.

وتناول لاعبو الفريق وجبة الغداء عقب نهاية المران، قبل التوجه إلى مطار القاهرة للسفر إلى المغرب في الخامسة مساء اليوم.

وواصل أكرم توفيق، لاعب الفريق، تنفيذ برنامجه التأهيلي على هامش مران الفريق.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على الرجاء بهدفين دون رد في مباراة الذهاب التي أقيمت على استاد القاهرة مساء يوم السبت الماضي.

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