ads
الثلاثاء 25 أبريل 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

شاهد | المران الختامي لفريق الأهلي قبل السفر للمغرب

جانب من المران
جانب من المران
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

نشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك صور من مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأخير بالقاهرة قبل السفر إلى المغرب لخوض مباراة الرجاء البيضاوي في إياب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا المقرر لها مساء يوم السبت المقبل على ملعب مركب محمد الخامس بالدار البيضاء بالمغرب.

ونشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي عبر فيس بوك صورا من مران الفريق وعلق عليها قائلا" لقطات من مران فريقنا اليوم قبل السفر إلى المغرب لمواجهة الرجاء في دوري الأبطال".

وأدى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي  مرانه الختامي بالقاهرة ظهر اليوم على ملعب التتش، قبل السفر إلى المغرب؛ لخوض مباراة الرجاء المغربي المقرر لها مساء يوم السبت المقبل في إياب الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

وركز الجهاز الفني على الجانب البدني خلال تدريبات اليوم، حيث تم تقسيم اللاعبين إلى مجموعتين، خاض كل مجموعة تدريبات مكثفة داخل صالة الجيم، وجزءًا بدنيا داخل ملعب التتش، ثم أعقبها مشاركة جميع اللاعبين في تدريبات خفيفة بالكرة.

كما تم تخصيص برنامج استشفائي لبعض اللاعبين؛ للتخلص من حالة الإجهاد، فيما خاض الرباعي محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء تدريباتهم تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.

وتناول لاعبو الفريق وجبة الغداء عقب نهاية المران، قبل التوجه إلى مطار القاهرة للسفر إلى المغرب في الخامسة مساء اليوم.
وواصل أكرم توفيق، لاعب الفريق، تنفيذ برنامجه التأهيلي على هامش مران الفريق.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على الرجاء بهدفين دون رد في مباراة الذهاب التي أقيمت على استاد القاهرة مساء يوم السبت الماضي.

FB_IMG_1682430387159
FB_IMG_1682430387159
FB_IMG_1682430376422
FB_IMG_1682430376422
FB_IMG_1682430370351
FB_IMG_1682430370351
FB_IMG_1682430373716
FB_IMG_1682430373716
FB_IMG_1682430364689
FB_IMG_1682430364689
FB_IMG_1682430367769
FB_IMG_1682430367769
FB_IMG_1682430360164
FB_IMG_1682430360164
FB_IMG_1682430350721
FB_IMG_1682430350721
FB_IMG_1682430342787
FB_IMG_1682430342787
FB_IMG_1682430347993
FB_IMG_1682430347993
FB_IMG_1682430340054
FB_IMG_1682430340054
FB_IMG_1682430337417
FB_IMG_1682430337417
FB_IMG_1682430334704
FB_IMG_1682430334704
FB_IMG_1682430331751
FB_IMG_1682430331751
FB_IMG_1682430326282
FB_IMG_1682430326282
FB_IMG_1682430329015
FB_IMG_1682430329015
FB_IMG_1682430323443
FB_IMG_1682430323443
FB_IMG_1682430321128
FB_IMG_1682430321128
FB_IMG_1682430315696
FB_IMG_1682430315696
FB_IMG_1682430318449
FB_IMG_1682430318449
FB_IMG_1682430312586
FB_IMG_1682430312586
FB_IMG_1682430310144
FB_IMG_1682430310144
FB_IMG_1682430304577
FB_IMG_1682430304577
FB_IMG_1682430306945
FB_IMG_1682430306945
FB_IMG_1682430301781
FB_IMG_1682430301781
FB_IMG_1682430297596
FB_IMG_1682430297596
FB_IMG_1682430295428
FB_IMG_1682430295428
FB_IMG_1682430290524
FB_IMG_1682430290524
FB_IMG_1682430292756
FB_IMG_1682430292756
المغرب دوري أبطال أفريقيا محمد الشناوي اكرم توفيق