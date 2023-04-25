تنفيذ 19 قرار إزالة تعديات على الأراضي الزراعية في البحيرة

نفذت الوحدات المحلية بمدن ومراكز محافظة البحيرة، اليوم الثلاثاء، حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بنطاق المحافظة.

وأسفرت الحملات عن تنفيذ 19 قرار إزالة وإيقاف أعمال مخالفة على مساحة 2215 مترا مربعا، بنطاق مراكز كفر الدوار، أبو المطامير، المحمودية، بدر، الدلنجات، شبراخيت، وادي النطرون ايتاى البارود، عبارة عن أسوار طوليه وعرضيه بالطوب الابيض والمون الاسمنتيه ومبانى وشدات خشبيه وتشوينات وحفر لعمل قواعد وسملات.

وجهت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، برفع درجة الإستعداد وإزالة كافة التعديات على الفور وخاصةً خلال فترة العطلات والأجازات الرسمية والإلتزام بالقانون وعدم البناء المخالف نهائياً وخاصةً على الأراضي الزراعية، والضرب بيد من حديد والتصدي بمنتهى القوة لأي مخالفة بناء وإزالتها على الفور وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف وذلك حفاظاً على الرقعة الزراعية وحق الدولة والشعب.

وأكدت بلبع، أن المحافظة تعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لرصد كافة أعمال البناء المخالف ومحاولات إستغلال البعض فترة أجازة عيد الفطر المبارك حيث سيتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف والتى قد تصل عقوبتها إلى الحبس.