بالصور.. انطلاق حفل افتتاح مهرجان المسرح الإفريقي في دورته الأولى بالمغرب

تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وضمن برنامج «الرباط عاصمة الثقافة الإفريقية» ، انطلاق فعاليات مهرجان المسرح الإفريقي في دورته الأولى والذي يقام خلال الفترة من 24 إلى 30 أبريل الجاري.

وأقيم فعاليات حفل الافتتاح على مسرح محمد الخامس والذي تتضمن تكريم الفنان المسرحي الكبير حبيب ديمبلي لمسيرته الفنية ودوره في الحراك المسرحي المغربي والعربي.

ويقام المهرجان بتنظيم وزارة الشباب والثقافة والاتصال بالشراكة مع Collectif Éclats de Lune ، وتشارك ضمن فعاليات المهرجان 10 فرق مسرحية من جمهورية الكونغو الديمقراطية وغينيا وبوركينا فاسو وبوروندي ومالي والكاميرون وكينيا وجزر القمر وبنين والمغرب.

ويأتي المهرجان برئاسة محمد المهدي بن سعيد وزير الشباب والثقافة والتواصل بالمغرب، ومدير الفنون بالوزارة محمد بن يعقوب، المدير الفني خالد طامر ويساعده عبد الجبار خمران وزكرياء حدوشي.

محمد المهدي بن سعيد وزير الشباب والثقافة والتواصل بالمغرب



ويتضمن المهرجان برنامج غني بالعروض المسرحية المتنوعة، ويقام خلاله عدد من الموائد المستديرة والمحاور الفكرية حول المسرح في إفريقيا

وفيما يلي برنامج مهرجان المسرح الإفريقي – الدورة الأولى

الثلاثاء 25 أبريل 2023

مسرح محمد الخامس، الساعة 18:00

العرض المسرحي "الغضب بسرعة واحدة في الساعة" من الكامرون، إخراج بيكي بيه.

قاعة با حنيني، الساعة 21:00

العرض المسرحي "النقطة صفر" من بوروندي، إخراج فريدي ساريمبونا.

الأربعاء 26 أبريل 2023

مسرح محمد الخامس، الساعة 19:00

العرض المسرحي "المصير الخرافي لأمادو هامباتي با" من مالي إخراج حسن قاسي كوياتي.

قاعة با حنيني، الساعة 21:00

العرض المسرحي "لأنني أشعر دوما بالرغية في الجري" من كينيا إخراج أوجوتو مورايا.

الخميس 27 أبريل 2023

مسرح محمد الخامس، الساعة 19:00

العرض المسرحي " إهانات عادية" من غـيـنـيـا إخراج حكيم با.

قاعة با حنيني، الساعة 21:00

العرض المسرحي "لا اسم لي" من جزر القمر، إخراج سوميت أحمد.

الجمعة 28 أبريل 2023

مسرح محمد الخامس، الساعة 19:00

العرض المسرحي "الليلة الأخيرة للرئيس" من جمهورية الكونغو الديموقراطية إخراج رولاند مهاودين.

قاعة با حنيني، الساعة 21:00

العرض المسرحي "إنها تمطر بشراً على أرصفتنا" من البـنـيـن، إخراج سيدجرو جيوفاني هوانسو.

السبت 29 أبريل 2023

مسرح محمد الخامس، الساعة 18:00

عرضين مسرحيين "دموع سماء غشت" و"ماذا لو قتلتُهم جميغا سيدتي؟" من بوركينا فاسو إخراج أرسيتيد تارناغدا.

قاعة با حنيني، الساعة 21:00

العرض المسرحي "كان يا مكان التنورة" من المغرب، إخراج محمد أمين بودريقة.

الأحد 30 أبريل 2023

مسرح محمد الخامس، الساعة 19:00

حفل الاختتام الرسمي

منح جائزة أفضل عرض.