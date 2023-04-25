مهرجان الفواكة ينعش السياحة ويرفع نسب الإشغال بفنادق الغردقة

شهد عدد من الفنادق والمنتجعات السياحية بالغردقة ارتفاعا كبيرا فى نسب الأشغال وصلت الي ٨٠% خلال أسبوع العيد من الجنسيات الاجنبية بجانب السياحة الداخلية من المصريين.

مما دفع الفنادق الي تنوع الأنشطة الترفيهية للسائحين، حيث حرصت إدارة إحدى المنتجعات السياحية علي إقامة مهرجان للفواكة علي الشواطئ.

وأكد خالد الصغير مدير أحد المنتجعات السياحية بمنطقة مكادي جنوب الغردقة، أن مهرجان الفواكة تم اقامتة علي الشاطيء بتقديم فواكة متنوعة فى أشكال مختلفة من خلال بوفية مفتوح يتضمن الفواكة والعصائر الطبيعية والحلوى المختلفة، وذلك مع تقديم فقرات فنية وفلكلورية وعروض التنورة والاكروبات المختلفة بهدف اسعاد السائحين.

وفي السياق ذاته، قال سعيد العتيق المدير الإقليمي لإحدى المجموعات السياحية بمنطقة مكادي جنوب مدينة الغردقة، أن مثل هذة المهرجانات تأتي في إطار الاهتمام بالسياحة والعمل علي تنشيط حركة السياحة.

واوضح العتيق أن السائحون يقضون اوقاتا ممتعة وويقومون بتوثيق هذه الاوقات بالتقاط صور تذكارية ونشرها علي صفحاتهم الشخصية عبر وسائل التواصل الاجتماعي والتي تعمل على الدعاية فى جذب المزيد من الأفواج السياحية.

مشيرا الي تنفيذ مثل هذة الأنشطة الترفيهية والمهرجانات فى عدد كبير من الفنادق بهدف تنشيط حركة السياحة.

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