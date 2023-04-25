بالصور.. شواطئ جنوب سيناء كاملة العدد في العيد

شهدت شواطئ مدن محافظة جنوب سيناء السياحية ومنها دهب وشرم الشيخ وطور سيناء ورأس سدر وأبو رديس، خلال أجازة عيد الفطر المبارك، إقبالا كبيرا من أهالي جنوب سيناء والوافدين إليها، حيث شهدت الشواطئ ازدحاما، خاصة الشواطئ المجانية وكانت بعض الشواطئ كاملة العدد.

وفي مدينة السلام شرم الشيخ رصدت “البوابة نيوز” تكدس السائحين الأجانب من الجنسيات المختلفة بجانب زوار المدينة من العرب والمصريين على الشاطيء العام بخليج نعمة.

وتعد منطقة خليج نعمة من أكثر المناطق ازدحاما وقبلة السائحين بالمدينة، والمنطقة ليست سياحية فقط بل تسويقية وترفيهية أيضا، فخليج نعمة له سحره الخاص صباحا على شاطئ البحر الأحمر، حيث الشمس الساطعة والأنشطة المائية المستمرة طوال العام وتبهرك أضواؤه ليلا، فالمنطقة تركيزها الأساسي على الترفيه والتسوق وتلبية الاحتياجات اليومية للسائح في شارع طويل متجدد ودائم الحركة والنشاط ومليء بعروض ترفيهية حية طوال الليل، حيث يستمتع الزوار بهذا الخليج الرائع ولا يترددون في العودة إليه مرة أخرى حيث يمتاز بكثرة الفنادق الموجودة به.

وتحرص جميع الأفواج السياحية على زيارته، لما يحمله من مزايا متعددة فهو يشتمل على عدد كبير من المطاعم المختلفة والكافيهات والبازارات والأماكن الترفيهية والفنية والتكوينات الجبلية والشلالات فضلا على مسجد الصحابة والذى يعد إحدى التحف المعمارية التى يتخذها السائحون قبلة لهم عندما تطأ أقدامهم مدينة شرم الشيخ.

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