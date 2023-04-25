الصحة السودانية: 2112 مصابًا حتى الآن ونحتاج لمزيد من المستلزمات الطبية.. فيديو

قال الدكتور محمد إبراهيم، المتحدث باسم وزارة الصحة السودانية، إن الوضع الآن يسير في تحسن ملحوظ بعد إعلان الهدنة، مشيرًا إلى أنه تم التمكن من إعادة الإمداد اللوجيستي للمستشفيات المتوقفة، موضحًا أن عدد المستشفيات خارج الخدمة حتى الآن 34 مستشفى والعاملة 100 مستشفى بالقطاعين العام والخاص.

وأضاف "إبراهيم"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم الثلاثاء، أن مجمل الإصابات حتى الآن يبلغ 2112 إصابة، و151 حالة وفاة مؤكدة حتى الآن، بينهم 125 حالة وفاة وسط العسكريين ونحتاج إلى مزيد من المستلزمات الطبية، موضحًا أن مراكز الخدمة العامة يبلغ عددها 24 مركز من مجمل 30 مركز يقدمون الخدمة، بجانب 51 مركزًا صحيًا تقدم الخدمة في الخرطوم.

وتابع، أن نقص الكوادر الطبية والعاملة والمستلزمات الطبية من أهم المعوقات والتحديات التي تواجههم على الأرض؛ لأن المستشفيات تعمل بالحد الأدنى من الكوادر، موضحًا أن متوسط الإصابات التي تصل للمستشفيات ما بين 100-200 حالة.